ABD'de sermaye yön değiştiriyor Miami öne çıkıyor

ABD’de sermaye hareketleri son dönemde Miami’ye yönelirken, kent finans, teknoloji ve lüks gayrimenkul yatırımlarıyla yeni bir merkez olarak öne çıkıyor. Şirket taşınmaları, milyarder yatırımları ve vergi avantajları bu dönüşümde belirleyici olurken, gelişmelerin önümüzdeki dönemde ABD içi ekonomik dengelere nasıl yansıyacağı yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.04.2026 15:09
Haber Güncellenme Tarihi: 26.04.2026 15:18
Wall Street ve Silikon Vadisi merkezli şirketlerin Miami’ye yönelmesiyle birlikte kentin iş dünyasındaki ağırlığı artıyor. Finans kuruluşları, teknoloji firmaları ve tüketici markaları kentte yeni ofisler açarken, bazı şirketler küresel merkezlerini de Miami’ye taşıyor.
Palantir Technologies şubat ayında merkezini Miami’ye taşıdığını duyururken, Thiel Capital 2025 sonunda Wynwood’da yeni bir ofis açtı. FC Barcelona, Kuzey Amerika ticari operasyonlarını 2025’te Miami’ye taşıma kararı alırken, MSC Cruises yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla yeni merkezini devreye aldı.
Milyarder yatırımları dikkat çekiyor
Kentteki dönüşümde yüksek gelir grubuna ait gayrimenkul yatırımları öne çıkıyor. Jeff Bezos, Indian Creek bölgesinde toplam değeri 147 milyon doları bulan iki malikane satın aldı. Mark Zuckerberg ise aynı bölgede yaklaşık 170 milyon dolarlık mülk alımıyla dikkat çekti.
Ken Griffin, Citadel ve Citadel Securities’in küresel merkezini 2022’de Chicago’dan Miami’ye taşırken, şirket bağlantılı bir kuruluş Brickell bölgesinde 363 milyon dolarlık ofis yatırımı gerçekleştirdi. Griffin ayrıca Coconut Grove’da 107 milyon dolarlık mülk alımı yaptı.
Michael Ferro Jr. Star Island’da 120 milyon dolarlık bir mülk satın alırken, Alex Karp Venetian Islands’ta milyonlarca dolarlık konut edindi. Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin de Güney Florida’da yüksek tutarlı yatırımlar gerçekleştirdi.
Vergi avantajı ve yaşam tarzı etkisi
Uzmanlara göre Florida eyaletinin sunduğu vergi avantajları Miami’ye yönelişte önemli rol oynuyor. New York ve Kaliforniya gibi eyaletlerde yüksek gelir gruplarına yönelik vergi yükü tartışılırken, Florida’nın daha düşük vergi yapısı yatırımcıları çekiyor.
Bununla birlikte kentin sunduğu yaşam tarzı da tercih sebepleri arasında yer alıyor. Miami; iş, sanat, gastronomi ve etkinlik alanlarındaki çeşitliliği ile yüksek gelir grubuna yönelik cazip bir ekosistem sunuyor.
Küresel markalar ve sektör çeşitliliği artıyor
Miami’ye yönelik ilgi yalnızca finans ve teknoloji ile sınırlı kalmıyor. İsviçre merkezli Galderma, ABD operasyonlarını Brickell bölgesinde konumlandıracağını açıklarken, 2028’e kadar yaklaşık 150 çalışanın burada görev yapması planlanıyor.
Playboy, küresel merkezini Los Angeles’tan Miami Beach’e taşıyacağını duyururken, kentte yeni kulüp ve içerik stüdyoları açmayı planlıyor. Spor, kozmetik ve eğlence sektöründeki bu hareketlilik, Miami’nin ekonomik çeşitliliğini artırıyor.
Miami’nin ekonomik konumu güçleniyor
Şirket taşınmaları, yüksek tutarlı yatırımlar ve küresel markaların ilgisiyle Miami’nin ABD’de yeni bir finans ve teknoloji merkezi olarak konumu güçleniyor. Kentin önümüzdeki dönemde küresel iş dünyasındaki rolünün genişlemesi beklenirken, sermaye hareketlerinin yönü ekonomik yapı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
