Kartepe'de silah kaçakçılığı operasyonu: Minibüsten cephanelik çıktı
Kartepe'de silah kaçakçılığı operasyonu: Minibüsten cephanelik çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 16:40
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 16:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda silah taşıdığı değerlendirilen bir minibüsü Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde durdurdu.
Araçtaki aramada, gizlenmiş halde 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi ve 120 kabza aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar ele geçirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kartepe'de silah kaçakçılığı operasyonu: Minibüsten cephanelik çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda silah taşıdığı değerlendirilen bir minibüsü Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde durdurdu.
Araçtaki aramada, gizlenmiş halde 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi ve 120 kabza aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar ele geçirildi.
Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çok Okunanlar