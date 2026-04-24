İran ABD temas iddiasını reddetti! Süreç nasıl ilerleyecek?
İran ABD temas iddiası, Beyaz Saray’ın açıklamaları sonrası Tahran tarafından reddedildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın yüz yüze görüşme talep ettiğini belirtirken, İran yönetimi ABD ile müzakere planı olmadığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 22:33
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 22:35
hurhaber.com
İranlı yetkililer, ABD ile doğrudan müzakere yürütüleceği yönündeki iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada, Tahran’ın Washington ile herhangi bir görüşme planının bulunmadığı ifade edildi. Böylece Beyaz Saray’ın “İran temasa geçti” yönündeki açıklamasıyla çelişen bir tablo ortaya çıktı.
İslamabad görüşmesi için ABD heyeti açıklandı
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelere ABD adına Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’in katılacağını açıkladı. Başkan Yardımcısı JD Vance’in ise Washington’da kalacağı bildirildi. Görüşmelerin Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğunda gerçekleşmesinin planlandığı aktarıldı.
Beyaz Saray İran’ın temas kurduğunu savundu
Leavitt, İran heyetinin temsilcileriyle doğrudan görüşmelerin İran’ın talebi üzerine gerçekleşeceğini öne sürdü. ABD tarafı, görüşmelerden verimli sonuç alınmasını ve bir anlaşmaya doğru ilerleme sağlanmasını beklediğini bildirdi. Açıklamada diplomatik sürecin devam etmesine yönelik beklenti vurgulandı.
Trump yönetimi nükleer konuda kırmızı çizgiyi koruyor
ABD yönetimi, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kırmızı çizgilerin korunduğunu yineledi. Leavitt, Başkan Trump’ın İran’dan gelecek önerileri değerlendirmeye açık olduğunu ancak ulusal güvenlik ekibinin süreci yakından izlediğini belirtti. Açıklamada gerektiğinde askeri seçeneklerin de masada olduğu ifade edildi.
