MHP Gaziantep ve Bingöl teşkilatları neden feshedildi?
MHP Gaziantep ve Bingöl teşkilatları neden feshedildi sorusu, yapılan resmi açıklamayla yanıt buldu. İki ilde yeni başkan atamaları dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 18:28
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamayla Gaziantep ve Bingöl il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Kararın parti tüzüğünün ilgili maddelerine dayanarak alındığı bildirildi. Açıklamada, her iki il için yeni başkan atamalarının da gerçekleştirildiği belirtildi.
Gaziantep il teşkilatı için alınan karar
Semih Yalçın, MHP Gaziantep İl Teşkilatı’nın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, 34. madde uyarınca feshedildiğini açıkladı. Aynı açıklamada, Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç’ın atandığı bilgisi paylaşıldı.
Bingöl il teşkilatı için yapılan işlem
Yalçın, benzer şekilde MHP Bingöl İl Teşkilatı’nın da aynı tüzük maddeleri kapsamında feshedildiğini ifade etti. Bingöl İl Başkanlığı görevine ise Emin Varan’ın getirildiği bildirildi.
Tüzük maddeleri çerçevesinde süreç
Açıklamada, her iki ilde alınan kararların parti tüzüğünde yer alan 34, 52 ve 54. maddeler kapsamında uygulandığı belirtildi.
