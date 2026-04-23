OVP’de kesinti tartışmaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan resepsiyonunda yaptığı değerlendirmede, Orta Vadeli Program’da kesinti öngörülmediğini ve mevcut çerçevede çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 22:10
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 22:16
Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program’da herhangi bir kesinti planlanmadığını belirterek, programın ana çerçevesinin korunduğunu ifade etti. Programın doğru kurgulandığını vurgulayan Yılmaz, dış gelişmelerin belirli dönemlerde etkili olabileceğini ancak program disiplinine bağlı kalındığı sürece hedeflere ulaşılabileceğini dile getirdi.
Makroekonomik tahminler güncellenecek
Yılmaz, makroekonomik tahminlerin hem küresel hem de yurt içi gelişmelere bağlı olarak güncelleneceğini kaydetti. Programın her yıl Eylül ayında yenilendiğini hatırlatan Yılmaz, bu süreçte ekonomik verilerin daha sağlıklı analiz edileceğini belirtti. Bu yaklaşım, veri odaklı politika setinin devam edeceğine işaret etti.
Merkez Bankası kararı ve süreç vurgusu
Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, Mayıs ayında yapılacak açıklamaların takip edileceğini ifade etti. Para politikası kararlarının etkilerinin zaman içinde daha net görüleceğini belirten Yılmaz, Eylül ayındaki güncelleme döneminde bu etkilerin daha kapsamlı değerlendirileceğini söyledi.
Yılmaz açıkladı: OVP’de kesinti olacak mı?
