DEM Parti’den 'Terörsüz Türkiye' süreci açıklaması
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti’den yapılan açıklamalarda, sürecin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 20:10
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 20:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan kapsamında düzenlenen resepsiyonda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, sürecin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda sürecin kesintiye uğramadığı ifade edilirken, önümüzdeki döneme ilişkin takvim dikkat çekti.
Süreç devam ediyor mesajı
Tuncer Bakırhan, sürecin sürdüğünü belirterek, “İlerleyeceğiz. Devam ediyor süreç. Bitmedi. Umarım önümüzdeki günlerde hızlanacak” ifadelerini kullandı. Sürecin belirli bir ritimle ilerlediğini kaydeden Bakırhan, zaman zaman yavaşlama ve hızlanmaların yaşandığını dile getirdi.
Bakırhan, sürece ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Bizim önerilerimiz hazır. İsterlerse sunacağız. Sanırım artık Türkiye’nin gündemi özel yasa. Önünde herhangi bir engel yok. Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin gündemine gelir” dedi.
Umut vurgusu sürdü
Sürecin başındaki iyimserliğin korunduğunu ifade eden Bakırhan, “İlk günkü gibi umutluyuz. Süreci yürütenler umutsuz olur mu? Bir ritmi var. Bazen ağır bazen hızlanıyor. Önümüzdeki günlerde hızlanacağını ümit ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Süreçte tıkanma yok açıklaması
TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise sürecin ilerleyişine ilişkin “Süreçte tıkanma yok” ifadelerini kullandı. Açıklamalar, sürecin mevcut seyrine ilişkin siyasi aktörlerin değerlendirmelerini ortaya koydu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar