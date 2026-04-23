Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 08:24
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 08:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Milli füzeye ayet ismi: ENFAL-17
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) geliştirdiği yeni mühimmata, Kur'an-ı Kerim'in Enfâl Sûresi'nden ilham alarak 'ENFAL-17' ismini verdi.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayiindeki yerli ve milli üretim hamlesine bir yenisini daha ekledi.
Kurum, geliştirdiği yeni mühimmata, Kur'an-ı Kerim'in Enfâl Sûresi'nden ilham alarak "ENFAL-17" ismini verdi. Mühimmatın isimlendirilmesinde temel alınan Enfâl Sûresi'nin 17. ayeti, hem tarihsel bir atıfta bulunuyor hem de kurumun yerli üretim vizyonuyla uyumlu, güçlü bir mesaj taşıyor.
İlgili ayet meali şu şekilde: "Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."
Savunma sanayii çevrelerinde, MKE'nin bu tür isimlendirme tercihlerinin, teknolojik ilerlemenin ötesinde bir "ruh" ve "aidiyet" vurgusu taşıdığı değerlendiriliyor.
Çok Okunanlar