İletişim Başkanı Duran’dan NATO zirvesi mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran NATO zirvesi mesajında Türkiye’nin 2026'da Ankara’da düzenlenecek liderler toplantısına ev sahipliğini ve küresel güvenlikteki rolünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 19:01
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını açıkladı. Duran, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek zirvenin küresel güvenlik mimarisi açısından kritik bir eşik olacağını belirtti. Açıklama, zirvenin gündemine ve Türkiye’nin ittifak içindeki konumuna yönelik beklentileri gündeme taşıdı.
Zirve Ankara’da düzenlenecek
Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin zirveye ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zirvenin Ankara’da gerçekleştirileceğini belirten Duran, toplantının yalnızca diplomatik bir buluşma niteliği taşımadığını kaydetti. NATO liderlerinin katılımıyla yapılacak görüşmelerde güvenlik başlıklarının ön plana çıkması bekleniyor.
Küresel güvenlik vurgusu öne çıktı
Duran, zirvenin küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek bir platform olacağını belirtti. Türkiye’nin jeostratejik konumu ve ittifak içindeki rolüne dikkat çeken Duran, ülkenin kriz yönetimindeki etkinliğini vurguladı. Açıklamada, Türkiye’nin transatlantik güvenlik açısından merkezî konumunu sürdürdüğü ifade edildi.
Türkiye’nin ittifak içindeki rolü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin NATO içindeki sorumluluklarını aktif şekilde yerine getirdiği belirtildi. Duran, Türkiye’nin çözüm üreten ve sahada etkin bir aktör olarak konumunu koruduğunu aktardı. Zirve kapsamında barış, istikrar ve ortak güvenlik konularının ele alınacağı bildirildi.
LİDERLER ANKARA’DA BİR ARAYA GELECEK
NATO üyesi ülkelerin liderlerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede, uluslararası güvenlik gündeminin ana başlıklarının görüşülmesi planlanıyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının, ittifak içi koordinasyon ve stratejik karar süreçleri açısından önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor. Zirvenin sonuçları, önümüzdeki dönemde NATO’nun politika yönelimlerine ilişkin sinyaller oluşturabilecek nitelik taşıyor.
