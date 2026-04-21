Bakan Gürlek: "Hukukta valiye belediye başkanına bakılmaz"
Bakanı Akın Gürlek açıklamaları kapsamında Gülistan Doku soruşturması, belediyelere açılan davalar ve yargı reformlarına ilişkin detaylar paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 23:12
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında Gülistan Doku soruşturması, belediyelere yönelik yargı süreçleri ve yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, hukuk sisteminde kişi veya unvan ayrımı yapılmadığını vurgularken, devam eden soruşturmalarla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Açıklamalar, yargı süreçlerinde izlenecek yöntemlere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil süreci
Gürlek, Gülistan Doku dosyasında 2025 yılında yeni gelişmeler yaşandığını belirtti. İhbar üzerine gizli tanığın dinlendiğini, elde edilen delillerle tanık beyanlarının örtüştüğünü ifade etti. Tanığın gösterdiği bölgede inceleme yapıldığını, burada alınan örnekler ve silaha ilişkin bulguların raporlandığını aktardı.
Soruşturma kapsamında itirafçı beyanlarının da dosyaya girdiğini belirten Gürlek, bazı delillerin karartıldığına yönelik iddiaların incelendiğini söyledi. Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve ABD’den iadesinin talep edildiğini açıkladı.
Kamu görevlileriyle ilgili soruşturma usulü
Kamu görevlilerine yönelik soruşturmalarda özel usullerin uygulandığını ifade eden Gürlek, valiler ve kaymakamlarla ilgili süreçlerin en yakın ağır ceza merkezinin bulunduğu başsavcılık tarafından yürütüldüğünü söyledi. Tunceli’deki bir dosyanın bu kapsamda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ele alındığını belirtti.
Belediyelere yönelik yargı süreçleri
Belediyelere açılan davalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, yargılamaların deliller üzerinden yürütüldüğünü ifade etti. Siyasi kimliklere bakılmadığını vurgulayan Gürlek, “Hukukta valiye, belediye başkanına bakılmaz” dedi. Dosyalarda MASAK raporları, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının bulunduğunu belirtti.
Açıklamalara göre hakkında işlem yapılan belediye başkanı sayısının 30 olduğu, bunlardan 13’ü hakkında mahkûmiyet kararı verildiği bildirildi.
Yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik adımlar
Gürlek, boşanma ve kira davalarının uzun sürmesine ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Ortalama boşanma davalarının 1300 gün sürdüğünü belirten Gürlek, hedef süre uygulamasıyla davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasının planlandığını söyledi. Yeni düzenlemelerle boşanma kararının daha hızlı verilebileceğini ifade etti.
Nafaka düzenlemesi ve dijital takip sistemi
Nafaka davalarına ilişkin yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirten Gürlek, geniş katılımlı bir çalışma yürütüldüğünü aktardı. “Alo Adalet” sistemiyle vatandaşların dava süreçlerini takip edebileceğini söyledi.
Yasa dışı bahis ve suçla mücadele verileri
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında Şubat ve Mart 2026 döneminde 1516 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Gürlek, 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 4 bin 873 kişinin tutuklandığını bildirdi. Yasa dışı bahis oynayanlara yönelik mevcut uygulamanın kabahat kapsamında olduğunu, yeni düzenleme ihtiyacının değerlendirildiğini ifade etti.
Sosyal medya ve çocuklara yönelik düzenlemeler
Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirten Gürlek, 15 yaş altına yönelik sınırlamalar üzerinde çalışıldığını söyledi. Kimlik doğrulama sistemiyle anonim hesapların denetiminin artırılmasının planlandığını ifade etti.
Hakim ve savcılara yönelik denetim
Gürlek, 2022-2026 yılları arasında 2 bin 322 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Yargı mensuplarının suçtan muaf olmadığını vurguladı.
