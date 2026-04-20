Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan hakkında yeni gelişme
Eşme Belediye Başkanı hakkında yeni gelişme: Yılmaz Tozan ve 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 23:13
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 23:21
Uşak’ın Eşme ilçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve 2 şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Süreç, 17 Nisan 2026 tarihinde başlatılan gözaltı işlemlerinin ardından yargı aşamasına taşınırken, soruşturmanın seyri kamuoyu tarafından izlenmeye devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltı süreci
Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve toplam 4 kişi 17 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Suçlamaların kapsamı
Soruşturma dosyasında Yılmaz Tozan’ın “Eşmespor’a bağış toplamak” ve “Eşme Kilim Festivali’ni düzenlemek” başlıkları altında değerlendirilen faaliyetlere ilişkin iddialar yer aldı. Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından 3 şüpheli için tutuklama talebiyle sevk kararı verildi.
