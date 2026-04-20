Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, garajda silahlı saldırıya uğrayan belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 07:32
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 08:01
Kaynak: Haber Merkezi
Belediye garajına silahlı saldırı: Nöbet tutan personel hayatını kaybetti

İddiaya göre, belediyeye ait garajda İ.A, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yazıcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karakeçili İlçe Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından hastanede oluşan kalabalık dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Yazıcı'nın Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

