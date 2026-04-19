AK Parti’den dijital bağımlılık uyarısı ve tedbir mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde düzenlenen programda dijital bağımlılığın küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, gençleri korumaya yönelik daha sert tedbirlerin gündeme gelebileceğini açıkladı. Türkiye’de yaklaşık 20 milyon gencin bulunduğunu ifade eden Yayman, dijitalleşmenin etkileri karşısında yeni politikaların tartışılabileceğine işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 19.04.2026 09:56
Haber Güncellenme Tarihi: 19.04.2026 09:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yayman, dijital bağımlılığın yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkileyen bir sorun olduğunu belirterek, bu durumun madde bağımlılığı kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Günlük internet kullanım sürelerine dikkat çeken Yayman, Türkiye’de bireylerin ortalama 7 saatini çevrim içi geçirdiğini, bunun yaklaşık 4 saatinin sosyal medyada olduğunu aktardı.
Ulusaşırı dijital platformların içerik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayman, bu alanların daha sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Gerekli görülmesi halinde yeni düzenlemelerin ve kontrol mekanizmalarının devreye alınabileceğini belirtti.
Genç nüfus ve dijital okuryazarlık vurgusu
Türkiye’nin genç nüfusunun birçok Avrupa ülkesinden fazla olduğunu kaydeden Yayman, bu potansiyelin doğru yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Dijital okuryazarlığın artırılması gerektiğini ifade eden Yayman, gençlerin bilinçli internet kullanımı konusunda desteklenmesinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını söyledi.
Etkileşim odaklı sosyal medya kullanımının bireyler üzerinde etkilerine değinen Yayman, bu durumun zaman yönetimi ve davranış kalıpları üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.
Yeni düzenleme ve tedbir mesajları öne çıktı
Yayman, dijital platformlar başta olmak üzere bazı medya içeriklerine yönelik düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtti. Yasaklamaların tek başına çözüm olmadığını ancak gerekli durumlarda farklı tedbirlerin uygulanabileceğini ifade etti.
Konuşmasında gençlerin korunmasının kamu politikalarının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yayman, ilgili adımların önümüzdeki süreçte daha geniş kapsamlı şekilde ele alınabileceğine işaret etti. Bu başlık altında atılacak adımların, dijital ekosistemde yeni bir düzenleme sürecini beraberinde getirmesi bekleniyor.
Eğitim ve toplumsal farkındalık çağrısı
Programda eğitim ortamlarına da değinen Yayman, yaşanan bazı olayların ardından toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti. Eğitim paydaşlarının sorumluluklarına dikkat çeken Yayman, daha güvenli ve bilinçli bir eğitim ortamı oluşturulmasının önemini vurguladı.
Konuşmanın devamında Türkiye’nin küresel gelişmelerdeki rolüne de değinen Yayman, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar