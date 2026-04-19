Pezeşkiyan savaş değil haklarımız dedi açıklamasıyla İran’ın tutumunu ortaya koydu. Ateşkes süresi dolarken Hürmüz Boğazı ve ABD gerilimi öne çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.04.2026 12:46
Haber Güncellenme Tarihi: 19.04.2026 12:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington ile Tahran arasında iki haftalığına varılan ateşkesin bitimine iki gün kala yaptığı açıklamada, ülkesinin savaş peşinde olmadığını ve haklarını talep ettiğini belirtti. Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe kapatıldığı süreçte gelen mesaj, bölgedeki gelişmelerin seyrine ilişkin dikkatle izleniyor.
Ateşkes süresinin sona ermesine kısa süre kala İran’ın ABD’nin deniz ablukasına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatma kararı aldığı bildirildi. Bu gelişme küresel enerji arzı ve deniz ticareti açısından yakından takip ediliyor.
Pezeşkiyan açıklamasında, ülke içinde yönetime yönelik eleştirilerin görmezden gelinmediğini ve dikkate alındığını ifade etti. ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Pezeşkiyan, bölgede güvenlik risklerinin arttığını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer faaliyetlerini engellemeye yönelik girişimlerinin geçerli bir dayanağı bulunmadığını belirten Pezeşkiyan, “Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı gelişmesi
İran yönetimi, ateşkes sürecinde taraf olmadıkları bir savaşın içine çekildiklerini savunurken, sürecin onurlu bir şekilde sona erdirilmesi için girişimlerin sürdüğünü bildirdi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalara etkisinin daha net ortaya çıkması bekleniyor.
İç kamuoyuna birlik mesajı
Pezeşkiyan, ülke içinde farklı görüşlerin dikkate alındığını vurgulayarak, dış tehditlere karşı toplumsal dayanışmanın önemine işaret etti. Açıklamada, İran’ın mevcut süreçte savunma pozisyonunda olduğu ve gerilimi tırmandırma niyetinin bulunmadığı ifade edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
