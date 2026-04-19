Hürmüz gerilimi ateşkesi zorlarken Tahran rest çekti!

Hürmüz gerilimi ateşkes sürecini etkilerken İran’ın açıklamaları ve ABD’nin askeri hareketliliği deniz trafiği ve bölgesel dengeleri nasıl şekillendiriyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.04.2026 09:45
Haber Güncellenme Tarihi: 19.04.2026 09:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Orta Doğu’da ABD ile İran arasında artan gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir aşamaya taşındı. İranlı yetkililer, ABD’nin deniz ablukasını kaldırmaması halinde boğazdan geçişlerin kısıtlanacağını açıklarken, bölgede askeri hareketlilikte de artış gözlemlendi. Sürecin enerji arzı ve küresel ticaret üzerindeki etkileri yakından izleniyor.
Tahran’dan Hürmüz Boğazı için sert açıklama
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçememesi durumunda diğer ülkelere ait gemilerin de geçişine izin verilmeyeceğini belirtti. Kalibaf, ABD’nin bölgede uyguladığı deniz ablukasının devam ettiğini ifade ederek, bu durumun sürmesi halinde boğazdaki deniz trafiğinin kısıtlanacağını söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da yaptığı açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde demirli gemilerin yerlerinden ayrılmaması gerektiğini duyurdu. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’na yaklaşmanın “düşmanla işbirliği” olarak değerlendirileceği ve ihlal durumunda müdahale edileceği belirtildi.
ABD’nin askeri sevkiyatında artış gözlendi
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde belirsizlik sürerken, bölgeye gönderilen askeri uçak sayısında artış kaydedildi. C-17A Globemaster III tipi nakliye uçaklarının yanı sıra KC-135R Stratotanker ve KC-46A Pegasus tipi yakıt ikmal uçaklarının Avrupa ve Orta Doğu hava sahasında faaliyet gösterdiği bildirildi.
Aynı dönemde bölgeden ayrılan askeri uçakların sayısında da artış gözlemlendi. Bu hareketlilik, sahadaki askeri hazırlıkların sürdüğüne işaret etti.
İsrail Lübnan hattında çatışmalar sürüyor
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yaşanan bir olayda bir askerin hayatını kaybettiğini ve 9 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre, 2 Mart’tan bu yana bölgede hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 15’e yükseldi.
Bölgede geçici ateşkes yürürlüğe girmiş olsa da, sahadaki gelişmeler ateşkesin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikleri artırdı.
İran’da can kaybı ve hasar bilançosu açıklandı
İranlı yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 468’e yükseldiğini, yaklaşık 34 bin kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, 10’dan fazla sağlık merkezi ile 51 hastane ve tedavi merkezinin zarar gördüğünü açıkladı.
Trump’tan İsrail’e destek açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’in ABD için önemli bir müttefik olduğunu ifade etti. Trump, İsrail’in çatışma anlarında kararlı hareket ettiğini ve askeri kapasitesine vurgu yaptı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hürmüz gerilimi ateşkesi zorlarken Tahran rest çekti!
Hürmüz gerilimi ateşkes sürecini etkilerken İran’ın açıklamaları ve ABD’nin askeri hareketliliği deniz trafiği ve bölgesel dengeleri nasıl şekillendiriyor.
Orta Doğu’da ABD ile İran arasında artan gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir aşamaya taşındı. İranlı yetkililer, ABD’nin deniz ablukasını kaldırmaması halinde boğazdan geçişlerin kısıtlanacağını açıklarken, bölgede askeri hareketlilikte de artış gözlemlendi. Sürecin enerji arzı ve küresel ticaret üzerindeki etkileri yakından izleniyor.
Tahran’dan Hürmüz Boğazı için sert açıklama
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçememesi durumunda diğer ülkelere ait gemilerin de geçişine izin verilmeyeceğini belirtti. Kalibaf, ABD’nin bölgede uyguladığı deniz ablukasının devam ettiğini ifade ederek, bu durumun sürmesi halinde boğazdaki deniz trafiğinin kısıtlanacağını söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da yaptığı açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde demirli gemilerin yerlerinden ayrılmaması gerektiğini duyurdu. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’na yaklaşmanın “düşmanla işbirliği” olarak değerlendirileceği ve ihlal durumunda müdahale edileceği belirtildi.
ABD’nin askeri sevkiyatında artış gözlendi
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde belirsizlik sürerken, bölgeye gönderilen askeri uçak sayısında artış kaydedildi. C-17A Globemaster III tipi nakliye uçaklarının yanı sıra KC-135R Stratotanker ve KC-46A Pegasus tipi yakıt ikmal uçaklarının Avrupa ve Orta Doğu hava sahasında faaliyet gösterdiği bildirildi.
Aynı dönemde bölgeden ayrılan askeri uçakların sayısında da artış gözlemlendi. Bu hareketlilik, sahadaki askeri hazırlıkların sürdüğüne işaret etti.
İsrail Lübnan hattında çatışmalar sürüyor
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yaşanan bir olayda bir askerin hayatını kaybettiğini ve 9 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre, 2 Mart’tan bu yana bölgede hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 15’e yükseldi.
Bölgede geçici ateşkes yürürlüğe girmiş olsa da, sahadaki gelişmeler ateşkesin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikleri artırdı.
İran’da can kaybı ve hasar bilançosu açıklandı
İranlı yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 468’e yükseldiğini, yaklaşık 34 bin kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, 10’dan fazla sağlık merkezi ile 51 hastane ve tedavi merkezinin zarar gördüğünü açıkladı.
Trump’tan İsrail’e destek açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’in ABD için önemli bir müttefik olduğunu ifade etti. Trump, İsrail’in çatışma anlarında kararlı hareket ettiğini ve askeri kapasitesine vurgu yaptı.
Çok Okunanlar