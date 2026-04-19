BDDK limit düzenlemesi askıya alındı. Bankalardan gelen geri bildirimler sonrası kararın uygulanmaması, kredi kartı limitlerinde hangi değişikliklerin gündemde kalacağını merak konusu yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 19.04.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 19.04.2026 09:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ocak 2026 tarihinde açıkladığı kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemeyi bankalardan gelen geri bildirimler sonrası askıya aldı. Karar kapsamında planlanan limit düşüşleri uygulanmayacak ve mevcut kredi kartı limit sistemi yürürlükte kalacak. Sürecin ilerleyen dönemde nasıl şekilleneceği ise finans sektörü tarafından izlenmeye devam edilecek.
Limit düzenlemesi neden askıya alındı
Bankacılık kaynaklarına göre, BDDK’nın kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik düzenlemesi, sektör temsilcilerinin geri bildirimleri doğrultusunda durduruldu. Kurum tarafından bankalara tanınan üç aylık hazırlık süresinin sona yaklaşmasıyla birlikte uygulamanın askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.
Düzenleme, başlangıçta 16 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde planlanmış, ardından üç ay ertelenmişti. Son gelişmeyle birlikte uygulamanın hayata geçirilmeyeceği ifade edildi.
Hangi düzenlemeler planlanmıştı
BDDK’nın ocak ayı sonunda açıkladığı kararlar kapsamında, bireysel kredi kartı borçlarının azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılması öngörülüyordu. Ayrıca toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcılar için limitlerin yüzde 50 ile 80 arasında azaltılması planlanmıştı.
Limit belirlemesinde, tüketicilerin son 12 aydaki en yüksek kullanım oranının dikkate alınması ve tüm bankalardaki toplam kart limitinin esas alınması hedeflenmişti. Bununla birlikte bankaların, kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar müşterilerin gelir düzeyiyle uyumlu hale getirmesi istenmişti.
Mevcut uygulama devam edecek
Uygulamanın askıya alınmasıyla birlikte kredi kartı limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bankalar mevcut limit uygulamasını sürdürmeye devam edecek.
BDDK, daha önce bankalara gönderdiği yazıda, limitlerin yeniden belirlenmesi sürecinde müşterilerle iletişime geçilmesini ve gelir belgelerinin dijital kanallar üzerinden temin edilmesini istemişti. Ayrıca eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi gerektiği belirtilmişti.
Bankalara verilen süre ve teknik hazırlıklar
Kurul, düzenlemenin uygulanabilmesi için bankalara üç ay süre tanımış ve bu süreçte gerekli sistemsel altyapının kurulmasını talep etmişti. Bankalardan, operasyonel süreçlerin eksiksiz tamamlanması ve uygulamanın kesintisiz yürütülmesi için gerekli hazırlıkları yapmaları istenmişti.
BDDK’nın kararlarına göre, limit belirleme sürecinde 2025 yılı sonuna kadar yapılan kredi kartı harcamalarının dikkate alınması öngörülüyordu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar