Mansur Yavaş hakkında yeni soruşturma iddiası gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 11 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni verdiği öne sürüldü. İddianın, Etimesgut İstasyon Caddesi’nde yürütülen “Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesine dayandığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.04.2026 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 19.04.2026 10:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Söz konusu iddia, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah gazetesinde yer aldı. Haberde, soruşturma izninin, ihale sürecinde yüksek maliyetli çelik kirişler yerine daha düşük maliyetli beton kullanıldığı ve bu yolla yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiasına dayandığı ifade edildi. İddia kapsamında Mansur Yavaş ile birlikte 11 belediye çalışanının yer aldığı aktarıldı.
ABB’den açıklama geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, iddialara konu süreçle ilgili belediyeye ulaşmış resmi bir bildirim bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, ilgili dosyanın 2022 yılından bu yana devam eden teknik ve hukuki sürecin parçası olduğu, dosyanın halen tahkim aşamasında bulunduğu ifade edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Mansur Yavaş hakkında yeni soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında yeni soruşturma iddiası gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 11 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni verdiği öne sürüldü. İddianın, Etimesgut İstasyon Caddesi’nde yürütülen “Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesine dayandığı belirtildi.
Söz konusu iddia, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah gazetesinde yer aldı. Haberde, soruşturma izninin, ihale sürecinde yüksek maliyetli çelik kirişler yerine daha düşük maliyetli beton kullanıldığı ve bu yolla yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiasına dayandığı ifade edildi. İddia kapsamında Mansur Yavaş ile birlikte 11 belediye çalışanının yer aldığı aktarıldı.
ABB’den açıklama geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, iddialara konu süreçle ilgili belediyeye ulaşmış resmi bir bildirim bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, ilgili dosyanın 2022 yılından bu yana devam eden teknik ve hukuki sürecin parçası olduğu, dosyanın halen tahkim aşamasında bulunduğu ifade edildi.
Çok Okunanlar