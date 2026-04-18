Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.04.2026 15:53
Haber Güncellenme Tarihi: 18.04.2026 15:54
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şükrü Eroğlu, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şükrü Eroğlu, hakimlikte yeniden yapılan sorgusunun ardından tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 9'a çıktı.
Dün adliyeye çıkartılan dönemin Tunceli Valisi Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ise işlemleri devam ediyor.
8 ZANLI TUTUKLANMIŞTI
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
