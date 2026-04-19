Antalya Diplomasi Forumu’nda Bakan Fidan’dan bölgesel mesajlar
Antalya Diplomasi Forumu’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamaları bölgesel güvenlik, Gazze planı ve çok taraflı diplomasi gündemini nasıl şekillendiriyor sorusunu gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 19.04.2026 15:00
Haber Güncellenme Tarihi: 19.04.2026 15:03
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış toplantısında yaptığı açıklamalarda, bölgesel güvenlik, Gazze süreci ve çok taraflı diplomasi başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üç gün süren forumda 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 başkan yardımcısı ve 50 bakanın ağırlandığını belirten Fidan, 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluşun katılım sağladığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde bölgesel iş birliği mekanizmalarının nasıl şekilleneceği, diplomatik temasların yönü açısından belirleyici olacak.
Forum kapsamında 52 oturum gerçekleştirildiğini aktaran Fidan, farklı görüşlerin aynı platformda ele alındığını ve mevcut küresel krizlere yönelik çözüm arayışlarının değerlendirildiğini ifade etti.
Gazze planı ve çok taraflı diplomasi gündemi
Fidan, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile gerçekleştirilen dörtlü görüşmede bölgesel istikrar ve seyrüsefer serbestisine yönelik başlıkların ele alındığını bildirdi. Altı ülkenin yer aldığı toplantıda ise Gazze Barış Planı’nın mevcut durumu ve sürecin ilerleyişi değerlendirildi.
Toplantılarda bölgesel sahiplenmenin artırılması ve ortak politika geliştirilmesine yönelik adımların masaya yatırıldığı kaydedildi.
ABD-İran hattında ateşkes vurgusu
ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, taraflar arasındaki temasların sürdüğünü ve ateşkes sürecinin yakından takip edildiğini belirtti. İki haftalık ateşkes süresinin yetersiz olabileceğini ifade eden Fidan, sürenin uzatılmasına yönelik beklentinin bulunduğunu aktardı.
Türkiye’nin diplomatik temaslarla sürece destek verdiği ve gelişmelerin izlenmeye devam edildiği bildirildi.
Hürmüz Boğazı ve bölgesel ticaret hatları
Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini açıklayan Fidan, olası etkilerin bölgesel ticaret ve enerji akışı açısından önem taşıdığını ifade etti. Körfez bölgesindeki enerji kaynaklarının Türkiye ve Suriye üzerinden uluslararası pazarlara taşınmasına yönelik projelerin yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.
Demir yolu bağlantılarının bu süreçte öncelikli başlıklar arasında yer aldığı kaydedildi.
Bölgesel ittifaklar ve güvenlik değerlendirmesi
Fidan, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, bölgedeki ittifak yapılarına yönelik güvenlik endişelerine dikkat çekti. Açıklamasında, bölgedeki ülkelerin kendi iş birliği mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Lübnan ve Gazze’de yaşanan gelişmelerin bölgesel istikrar üzerindeki etkilerine de değinen Fidan, uluslararası diplomasi kanallarının aktif şekilde kullanılmasının önemine işaret etti.
