Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Vali Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Vali Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı
Eski Vali Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci dalga işlemler sürerken yeni ifadelerin sürece etkisi merak ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.04.2026 15:06
Haber Güncellenme Tarihi: 19.04.2026 15:11
Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada ikinci dalga kapsamında gözaltına alınan Sonel’in işlemleri Erzurum’da devam ederken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.
Soruşturma kapsamında ilk aşamada gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklandı. Mustafa Türkay Sonel “nitelikli cinsel saldırı” ve “kasten öldürme”, Erdoğan Elaldı “kasten öldürme”, Ferhat Güven “yağma”, Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Şükrü Eroğlu “suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme”, Gökhan Ertok ise “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme” suçlamalarıyla tutuklandı.
Diğer şüpheliler Süleyman Önal, Savaş Gültürk ve Uğurcan Açıkgöz hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.
Soruşturmanın ikinci dalgası kapsamında süreç nasıl ilerliyor
İkinci dalgada Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel’in Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürerken, Bursa’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir’in işlemleri ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda devam ediyor. Soruşturma dosyasına yeni ifade ve delillerin eklenmesiyle sürecin seyrine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.
Avukat açıklaması soruşturmanın kapsamına işaret etti
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyada adı geçen ve arama çalışmalarında yer alan kamu görevlilerinin tanık sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmesini talep edeceklerini açıkladı. Açıklamada, bu adımın olayın aydınlatılmasına katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.
Yetki maddesi kapsamında işlemler Erzurum’da yürütülüyor
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesi uyarınca vali ve kaymakamların kişisel suçlarına ilişkin soruşturma yetkisi, ilgili bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılığına ait bulunuyor. Bu kapsamda Tuncay Sonel’e ilişkin işlemler Erzurum’da yürütülüyor.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Vali Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı
Eski Vali Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci dalga işlemler sürerken yeni ifadelerin sürece etkisi merak ediliyor.
Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada ikinci dalga kapsamında gözaltına alınan Sonel’in işlemleri Erzurum’da devam ederken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.
Soruşturma kapsamında ilk aşamada gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklandı. Mustafa Türkay Sonel “nitelikli cinsel saldırı” ve “kasten öldürme”, Erdoğan Elaldı “kasten öldürme”, Ferhat Güven “yağma”, Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Şükrü Eroğlu “suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme”, Gökhan Ertok ise “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme” suçlamalarıyla tutuklandı.
Diğer şüpheliler Süleyman Önal, Savaş Gültürk ve Uğurcan Açıkgöz hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.
Soruşturmanın ikinci dalgası kapsamında süreç nasıl ilerliyor
İkinci dalgada Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel’in Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürerken, Bursa’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir’in işlemleri ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda devam ediyor. Soruşturma dosyasına yeni ifade ve delillerin eklenmesiyle sürecin seyrine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.
Avukat açıklaması soruşturmanın kapsamına işaret etti
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyada adı geçen ve arama çalışmalarında yer alan kamu görevlilerinin tanık sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmesini talep edeceklerini açıkladı. Açıklamada, bu adımın olayın aydınlatılmasına katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.
Yetki maddesi kapsamında işlemler Erzurum’da yürütülüyor
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesi uyarınca vali ve kaymakamların kişisel suçlarına ilişkin soruşturma yetkisi, ilgili bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılığına ait bulunuyor. Bu kapsamda Tuncay Sonel’e ilişkin işlemler Erzurum’da yürütülüyor.
