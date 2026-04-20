Güney Amerika Rallisi'nde facia: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Arjantin'in Cordoba kentinde düzenlenen Güney Amerika Rallisi'nde bir aracın takla atarak seyircilerin arasına savrulması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Mina Clavero bölgesindeki Giulio Cesare etabında Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez'in kullandığı araç, takla atarak seyircilerin arasına savruldu.
Kazada, seyircilerden 25 yaşındaki 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil müdahale ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazanın ardından final etabı iptal edilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
