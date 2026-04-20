Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmesi 22 Nisan’da TBMM’de yapılacak. Görüşmenin gündemi ve detayları kamuoyu tarafından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 18:29
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 22 Nisan 2026 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin TBMM’de gerçekleşmesi planlanırken, içeriğine ilişkin detay verilmedi.
Görüşme açıklaması CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapıldı. Zeynel Emre, toplantı sonrası düzenlediği basın açıklamasında planlanan görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, görüşmenin kapsamına dair ek bilgi yer almadı.
Siyasi gündemde temas trafiği sürüyor
TBMM Başkanı ile ana muhalefet lideri arasında gerçekleşecek görüşme, siyasi gündemdeki temaslar kapsamında değerlendiriliyor. Görüşmenin hangi başlıkları içereceği ve sonrasında yapılacak açıklamalar, önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.
