Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu
EuroLeague Kadınlar finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 68-55 yenerek organizasyondaki 3. şampiyonluğunu ilan etti.
EuroLeague Kadınlar final karşılaşmasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.
Pabellon Principe Felipe'de gerçekleştirilen müsabakanın ilk periyodu Fenerbahçe'nin 17-16'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-32 önde girdi.
Dengelerin korunduğu üçüncü çeyrek Miguel Mendez'in öğrencilerinin 51-45 lehine tamamlandı.
Son periyotta üstünlük değişmedi ve Fenerbahçe Opet sahadan 68-55 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler elde ettiği bu sonuçla EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı.
20 sayı kaydeden Emma Meesseman, maçın en çok sayı atan ismi oldu.
Fenerbahçe 3. kez zirvede
Fenerbahçe Opet, çıktığı 7. finalde EuroLeague’deki 3. şampiyonluğunu kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, daha önce 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da kupayı müzesine götürmüştü.
MVP finalde yoktu
Galatasaray Çağdaş Faktoring’in yıldız ismi Dorka Juhasz, yarı finaldeki Zaragoza maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle finalde görev alamadı.
Juhasz, bu sezon EuroLeague’de en değerli oyuncu (MVP) ödülünün sahibi olmuştu.
EuroLeague’de 3. Türk finali
EuroLeague Kadınlar’da 3. kez iki Türk takımının karşılaştığı bir final oynandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundaki finalde de kozlarını paylaşmış, sarı-kırmızılı ekip 69-58’lik skorla kazanarak tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takımı olmuştu.
Fenerbahçe ise 2022-2023 sezonunda bir diğer Türk temsilcisi ÇBK Mersin’i 99-60 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.
Avrupa’da çifte zafer
2026 sezonu, Türk kadın basketbolu için tarihi bir yıla sahne oldu.
EuroLeague’de Fenerbahçe Opet, EuroCup’ta ise ÇBK Mersin şampiyon olarak Türkiye’ye Avrupa’da çifte kupa sevinci yaşattı.
Meesseman'ın 7. kupası
Fenerbahçe Opet'in yıldızı Emma Meesseman, EuroLeague'de 7. kez şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.
Belçikalı oyuncu, Fenerbahçe Opet'le 3, Ekateringburg ile ise 4 kez kupayı kaldırdı.
Meesseman, EuroLeague Kadınlar tarihinde üst üste üç kez (2023, 2024, 2025) en değerli oyuncu (MVP) seçilen ilk isim olma unvanını taşıyor.
Miguel Mendez 4. kez zirvede
Fenerbahçe'nin başantrenörü Miguel Mendez, 4. kez EuroLeague Kadınlar'da kupa kaldırmayı başardı.
İspanyol teknik adam daha önce Ekaterinburg ile 2018, 2019 ve 2021 yıllarında şampiyonluğa ulaşmıştı.
