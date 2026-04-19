İstanbul Yarı Maratonu’nda kazananlar belli oldu

İstanbul Yarı Maratonu sonuçları açıklandı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen organizasyonda erkeklerde Kenyalı Alex Matata, kadınlarda ise vatandaşı Purity Gitonga birinciliği elde etti. Yarışta Türk atlet Ali Kaya genel klasmanda üçüncü olurken Türkiye şampiyonluğunu kazandı; elde edilen dereceler uluslararası sıralamalar açısından da yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.04.2026 12:54
Haber Güncellenme Tarihi: 19.04.2026 12:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erkekler kategorisinde geçen yılın şampiyonu Alex Matata, 1 saat 1 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Yarışı, Matata’nın ikiz kardeşi Charles Matata saliselerle geride tamamlayarak ikinci sırayı aldı ve kariyerinin en iyi derecesini yaptı. Türk atlet Ali Kaya ise 1 saat 12 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.
Kadınlarda zirve Gitonga’nın
Kadınlar kategorisinde Kenyalı Purity Gitonga, 1 saat 6 dakika 50 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Etiyopyalı Ftaw Zeray 1 saat 6 dakika 57 saniyeyle ikinci, Güney Afrikalı Glenrose Xaba ise 1 saat 7 dakika 3 saniyeyle üçüncü sırada yarışı tamamladı.
Türkiye şampiyonları da belli oldu
Yarış aynı zamanda Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası kapsamında da değerlendirildi. Erkeklerde genel klasmanda üçüncü olan Ali Kaya, Türkiye şampiyonu oldu. Ramazan Baştuğ 1 saat 2 dakika 21 saniyelik derecesiyle ikinci, Ömer Amaçtan ise 1 saat 2 dakika 52 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.
Kadınlarda ise Nursena Çeto, 1 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle genel klasmanda 10. sırada yer almasına rağmen Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Meliha Pınar Demirağ 1 saat 13 dakika 49 saniyeyle ikinci, Yayla Kılıç ise 1 saat 16 dakika 37 saniyeyle üçüncü oldu.
Yarışta ulusal rekorlar da geldi
Kadınlarda yarışı 9. sırada tamamlayan Güney Sudanlı Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle ülke rekoru kırdı. Erkeklerde ise 17. sırayı alan Kazakistanlı Shadrack Kimutai Koech, 1 saat 3 dakika 25 saniyelik süresiyle Kazakistan rekoruna imza attı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
Çok Okunanlar