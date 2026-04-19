Trump duyurdu: ABD, İran'ın gemisini vurdu!

Donald Trump, Hürmüz'de İran menşeli kargo gemisini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi
Haber Giriş Tarihi: 19.04.2026 23:07
Haber Güncellenme Tarihi: 19.04.2026 23:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'a ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı.
Trump açıklamasında, “İran bayraklı, yaklaşık 275 metre uzunluğundaki TOUSKA isimli kargo gemisi bugün deniz ablukamızı aşmaya çalıştı ve bu onlar için hiç iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması’na bağlı USS Spruance Umman Körfezi’nde geminin önünü kesti ve durmaları yönünde uyarı yaptı. İranlı mürettebatın uyarıları dikkate almaması üzerine, geminin motor dairesinde bir delik açarak onları oldukları yerde durdurduk. Şu an ABD Deniz Piyadeleri geminin kontrolünü sağlamış durumda” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, bahsi geçen geminin geçmişte yasa dışı faaliyetleri sebebiyle ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde bulunduğunu belirterek, gemide taşınan yükün incelemeye alındığını aktardı.
İRAN HÜRMÜZ'Ü AÇMIŞ, ABD ABLUKAYI KALDIRMAMIŞTI
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere açıldığının bildirilmesinin ardından yaptığı açıklamada geçişlerin başladığını ancak İran’a yönelik deniz ablukasının devam ettiğini vurgulamıştı.
Trump, “Hürmüz Boğazı tamamen açılmıştır, ticaret ve serbest geçiş için hazırdır ancak İran ile yürüttüğümüz süreç yüzde 100 tamamlanana dek İran’a yönelik deniz ablukası aynen devam edecektir” mesajını paylaşmıştı.
İRAN MÜZAKERELERDEN ÇEKİLDİ
İran basınında çıkan haberlere göre, Tahran yönetimi ABD ile sürdürülen müzakerelere katılmama kararı aldı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin ikinci turuna İran heyetinin katılmadığı öne sürüldü.
İran tarafının bu kararı; ABD’nin “aşırı talepleri”, “gerçekçi olmayan beklentileri” ve süren deniz ablukası nedeniyle aldığı ifade edildi. Ayrıca İranlı yetkililerin, abluka devam ettiği müddetçe yeni bir müzakere sürecine sıcak bakmadığı belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump duyurdu: ABD, İran'ın gemisini vurdu!
Donald Trump, Hürmüz'de İran menşeli kargo gemisini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'a ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı.
Trump açıklamasında, “İran bayraklı, yaklaşık 275 metre uzunluğundaki TOUSKA isimli kargo gemisi bugün deniz ablukamızı aşmaya çalıştı ve bu onlar için hiç iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması’na bağlı USS Spruance Umman Körfezi’nde geminin önünü kesti ve durmaları yönünde uyarı yaptı. İranlı mürettebatın uyarıları dikkate almaması üzerine, geminin motor dairesinde bir delik açarak onları oldukları yerde durdurduk. Şu an ABD Deniz Piyadeleri geminin kontrolünü sağlamış durumda” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, bahsi geçen geminin geçmişte yasa dışı faaliyetleri sebebiyle ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde bulunduğunu belirterek, gemide taşınan yükün incelemeye alındığını aktardı.
İRAN HÜRMÜZ'Ü AÇMIŞ, ABD ABLUKAYI KALDIRMAMIŞTI
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere açıldığının bildirilmesinin ardından yaptığı açıklamada geçişlerin başladığını ancak İran’a yönelik deniz ablukasının devam ettiğini vurgulamıştı.
Trump, “Hürmüz Boğazı tamamen açılmıştır, ticaret ve serbest geçiş için hazırdır ancak İran ile yürüttüğümüz süreç yüzde 100 tamamlanana dek İran’a yönelik deniz ablukası aynen devam edecektir” mesajını paylaşmıştı.
İRAN MÜZAKERELERDEN ÇEKİLDİ
İran basınında çıkan haberlere göre, Tahran yönetimi ABD ile sürdürülen müzakerelere katılmama kararı aldı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin ikinci turuna İran heyetinin katılmadığı öne sürüldü.
İran tarafının bu kararı; ABD’nin “aşırı talepleri”, “gerçekçi olmayan beklentileri” ve süren deniz ablukası nedeniyle aldığı ifade edildi. Ayrıca İranlı yetkililerin, abluka devam ettiği müddetçe yeni bir müzakere sürecine sıcak bakmadığı belirtildi.
Çok Okunanlar