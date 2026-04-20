Kabine "Orta Doğu" gündemiyle toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak. Geçici ateşkeste sona yaklaşılan ABD-İsrail İran savaşı ve Lübnan'daki son durum ana gündem maddelerinden biri olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da kabine toplantısında ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 08:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran ve Lübnan'da sona yaklaşılan ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı bilmecesi ve bölgenin yeniden ateş çemberine dönüşmemesi için yürütülen diplomasi..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi Orta Doğu'daki gelişmeler olacak.
Toplantıda İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak.
Geçici ateşkes sürecinde ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapatılan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum değerlendirilecek. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesine yönelik ilave tedbirler masada olacak.
GAZZE BARIŞ PLANI DA MASADA
Gazze'deki son durum da gözden geçirilecek. Gazze Barış Planı'nın sahada hızlandırılması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK
Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde olacak. Tarihi süreçte gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar değerlendirilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar