Kahramanmaraş saldırısında anneye tutuklama kararı
Kahramanmaraş saldırısında anneye tutuklama kararı verildi. Öğretmen Pınar Peyman Mersinli hakkında süreç nasıl ilerleyecek sorusu gündemde.
Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 22:23
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 22:27
Kahramanmaraş’ta bir ortaokula yönelik silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli hakkında yeni bir adli gelişme yaşandı. Daha önce serbest bırakılan Mersinli, yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürecin ilerleyişi kamuoyunda yakından izleniyor.
Anne yeniden gözaltına alındı
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan öğretmen Pınar Peyman Mersinli hakkında yeni değerlendirme yapıldı. Yeniden gözaltına alınan Mersinli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Mahkemeye çıkarılan Pınar Peyman Mersinli, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ilgili birimler tarafından geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
Soruşturma süreci devam ediyor
Yetkili makamlar, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve yeni bulgular doğrultusunda sürecin ilerleyebileceğini belirtti. Adli sürecin seyrine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
