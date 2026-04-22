Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı
Ataşehir Belediyesi’nde imar, iskan ve ihale süreçlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:04
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 09:05
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte toplam 19 şüpheli tutuklandı. Ataşehir Plan Proje Müdürü Nimet Karademir ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
18 Nisan'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'da 45 adrese düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
19 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK
20 şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 21 Nisan'da Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 18 şüpheli tutuklamaya, Ataşehir Plan Proje Müdürü Nimet Karademir ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğe sevk edildi.
BAŞKAN ADIGÜZEL TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerin ifadesi yaklaşık 8 saat sürdü.
Hakimlikçe Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 18 şüpheli tutuklandı. Ataşehir Plan Proje Müdürü Nimet Karademir ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
