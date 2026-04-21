Eski vali Tuncay Sonel için tutuklama talebi

Eski vali Tuncay Sonel için tutuklama talebi gündemde. Gülistan Doku soruşturmasında 5 ayrı suçlamayla mahkemeye sevk edilen Sonel’in süreci dikkatle izleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 18:17
Kaynak: Haber Merkezi
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Sonel’in 3 gün boyunca emniyette kaldığı ve ifade vermediği, susma hakkını kullandığı bildirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/7025 sayılı dosyada, eski valiye toplam 78 soru yöneltildiği kaydedildi.

Savcılık sevk yazısında dikkat çeken tespitler

Savcılık tarafından Erzurum Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısında, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından bazı kritik kayıtların silindiği belirtildi. Hastane kayıtları ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin olayın hemen ardından sistemlerden kaldırıldığı tespitine yer verildi.

Ayrıca, Doku’ya ait SIM kartın adli prosedür dışında inceletildiği ve sosyal medya hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak verilerin silindiği iddiaları dosyada yer aldı.

Beş ayrı suçtan tutuklama talebi

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Harun Çetinkaya imzalı sevk yazısında, Tuncay Sonel hakkında “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğu ifade edildi. Tutuklama talebine konu edilen suçlamalar arasında suç delillerini yok etme, bilişim sistemlerine müdahale, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve resmi belgeyi yok etme suçları yer aldı.

Savcılık, suçlamaların niteliği ve dosya kapsamındaki bulgular doğrultusunda tutuklama tedbirinin gerekli olduğunu belirtti.

AİHM kararlarına atıf yapıldı

Sevk yazısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da atıf yapılarak, suçun ağırlığı ve kamuoyundaki etkisi nedeniyle tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı ifade edildi. Şüphelinin serbest kalması halinde adli sürece müdahale riski bulunduğu vurgulandı.

