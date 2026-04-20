Kahramanmaraş’ta failin ölmediği iddiasına açıklama, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi duyuruyla gündeme geldi. Kentte bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının ardından sosyal medyada yayılan “failin ölmediği ve kaçırıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 22:22
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 22:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın faili İsa Aras Mersinli’nin olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda failin yaşamını yitirdiğinin belirlendiği kaydedildi.
Otopsi süreci tamamlandı
Açıklamada, failin cenazesinin Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı ifade edildi. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının katılımıyla gerçekleştirilen otopsinin 15 Nisan 2026 saat 21.45’te başladığı ve 16 Nisan 2026 saat 00.30’da tamamlandığı aktarıldı. Defin ruhsatının düzenlenmesiyle sürecin sona erdiği bildirildi.
Asılsız iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı
Başsavcılık açıklamasında, failin ölmediğine yönelik iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Dosya taraflarının otopsi ve ölü muayene işlemlerine ait kayıtları inceleme yetkisine sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Resmi kaynaklara dikkat çağrısı
Açıklamada, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması gerektiği ifade edildi. Asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
