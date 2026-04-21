  • İran'ın İslamabad Büyükelçisi: İran tehdit altında müzakere etmez

İran'ın İslamabad Büyükelçisi: İran tehdit altında müzakere etmez

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ülkesinin tehdit ve zorla müzakere masasına oturmayacağını belirtti.

Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 10:27
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 10:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Mukaddem, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılması hedeflenen ancak ABD'nin deniz ablukası gibi eylemleri nedeniyle henüz gerçekleştirilemeyen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Büyükelçi, "Evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçektir ki, büyük bir medeniyete sahip tek bir ülke, tehdit ve güç altında müzakere etmez." ifadelerini kullandı.

Bunun "İslami bir ilke" olduğunu belirten Mukaddem, ABD'nin henüz bu gerçeği kavrayamadığını savundu.

