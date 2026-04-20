Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarına ilişkin mesaj
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okul saldırılarına ilişkin mesajında yeni güvenlik adımları ve sosyal medya düzenlemeleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 19:37
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 19:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldığını bildirdi. Erdoğan, saldırıların tüm yönleriyle araştırıldığını, yaralı öğrencilerin tedavisinin sürdüğünü ve olayların dijital bağlantılarının ortaya çıkarıldığını açıkladı.
Soruşturmalarda elde edilen bulgular paylaşıldı
Erdoğan, saldırılarda 15 kişinin tedavi altına alındığını, 3 öğrencinin yoğun bakımda bulunduğunu ve 6 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Kahramanmaraş’taki olayın ardından dört bakanın bölgeye sevk edildiğini ifade eden Erdoğan, saldırganların dijital ayak izlerinin takip edildiğini ve bağlantılarının tespit edildiğini aktardı.
Siverek’teki saldırıya ilişkin 8 kişinin tutuklandığını, Kahramanmaraş’taki saldırıda kullanılan silahın sahibinin de gözaltına alınarak tutuklandığını bildirdi. Soruşturmaların çok yönlü şekilde sürdüğü kaydedildi.
Saldırıların amacı toplumsal infial olarak değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıları gerçekleştiren kişilerin hedefinin toplumda korku ve infial oluşturmak olduğunu belirtti. Bu tür eylemlerin terör örgütlerinin yöntemleriyle benzerlik taşıdığı ifade edildi.
Açıklamada, bazı medya organları ve siyasi aktörlerin olaylara ilişkin yayınlarının eleştirildiği, olayların tüm boyutları netleşmeden yapılan değerlendirmelerin kamuoyunda olumsuz etki oluşturabileceği vurgulandı.
Okul güvenliği için yeni adımlar gündemde
Okul güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Erdoğan, okulların yapısal işleyişini bozacak uygulamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Okul ortamı, aile yapısı ve dijital içeriklerin birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekildi.
Okul-kolluk iş birliğinin artırılması ve yeni güvenlik modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirildi. İlgili bakanlıklara gerekli talimatların verildiği açıklandı.
Sosyal medya ve siber güvenlik düzenlemeleri öne çıktı
Erdoğan, sosyal medya platformlarında yayılan içeriklerin hızlı şekilde geniş kitlelere ulaşabildiğini belirterek, mevcut müdahale yöntemlerinin yetersiz kaldığını ifade etti. Bu kapsamda daha kapsamlı filtreleme sistemlerinin değerlendirildiği aktarıldı.
Siber devriye faaliyetlerinin artırılması ve siber güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi planlanırken, yaş doğrulama ve kimlik temelli erişim gibi uygulamaların gündemde olduğu belirtildi. Ayrıca VPN kullanımına yönelik teknik önlemlerin de değerlendirildiği kaydedildi.
Dijitalleşmenin etkileri ve yeni düzenleme sinyali
Dijitalleşmenin toplumsal etkilerine değinen Erdoğan, internet ve teknolojinin yan etkilerinin daha görünür hale geldiğini ifade etti. Çocukların ekran sürelerinin artmasının sosyal gelişim üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.
