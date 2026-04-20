Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 12:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlık merkezinde düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için belirlenen 2026 yılı fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yurt içi 18 bin, yurt dışı 7 bin lira
Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanların ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırılacağını vurgulayan Arpaguş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini; yurt içinde kestirmek isteyenler için 18.000 TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7.000 TL olarak belirledik." dedi.
Bağış kanalları ve başvuru süreci
Vatandaşların organizasyona katılım sağlayabileceği kanallara değinen Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kolaylık sağlandığını belirten Arpaguş, bu kişilerin Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini teslim edebileceklerini kaydetti.
Son tarih 27 Mayıs
Organizasyona ilişkin takvimi de açıklayan Arpaguş, "Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir." uyarısında bulundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
