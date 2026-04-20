Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celsede neler yaşandı?
İş insanı Aziz İhsan Aktaş hakkında "suç örgütü" iddiasıyla açılan davanın ikinci celsesinin ilk günü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Silivri'de başladı. Duruşmanın ikinci celsesinde tanık ifadeleri alındı.İşte Silivri'de görülen duruşmada yaşanan gelişmeler ve öne çıkan detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 18:17
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 18:23
İş insanı Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç örgütü” iddiasıyla açılan davanın ikinci celsesinin ilk günü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silivri’de görüldü. 16’sı tutuklu yaklaşık 200 sanığın yargılandığı duruşmada, 14 tanığın beyanı alındı. Duruşmanın ilerleyen aşamalarında tanık ifadelerinin davanın seyrine etkisi izlenmeye devam edecek.
Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülen davada; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 16 isim tutuklu yargılanıyor.
Öte yandan, dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” adlı gizli tanıkların duruşmada bu hafta dinlenmesine karar verildi.
Tanık ifadeleri duruşmaya damga vurdu
Mahkeme heyeti, gün içinde dinlenen tanıkların beyanlarını kayda aldı. Tanıklardan Necati Tosun’un ifadeleri duruşma salonunda tartışmaya neden oldu.
Kadir Aydar’dan tanık beyanına tepki
Tutuklu sanıklar arasında yer alan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tanık Necati Tosun’un kendisiyle ilgili iddialarına duruşma sırasında itiraz etti. Aydar, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek tepki gösterdi.
Tosun’un, Aziz İhsan Aktaş ile kendisi arasındaki diyalog ve “çiftlik evinde para aldığı” iddiasını anlatması üzerine Aydar, “Yalan söylüyor. Sen bunu nereden duydun? O an duymuş gibi söylüyorsun. Öyle bir şey yok. Şeref ve namusun üzerine böyle yalan söylenmez” diye tepki gösterdi.
Mahkeme başkanı müdahale etti
Duruşma sırasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından mahkeme başkanı, disiplinin sağlanması amacıyla Aydar’ın salondan çıkarılmasına karar verdi. Aydar, jandarma eşliğinde salondan çıkarılırken çeşitli ifadeler kullandı.
Aydar, jandarma eşliğinde sondan çıkartılırken, "Yalancılar dışarıda, bizler içerideyiz. Adam dışarıda ben içerideyim, verin müebbet gitsin o zaman. Hepsi yalancı. Yalancılar dışarıda biz içerideyiz” diye tepki gösterdi.
Duruşma yarına ertelendi
Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının tamamlanması için duruşmayı bir sonraki güne bıraktı.
