275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. 68’i tutuklanırken, 1104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi ve 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 15:59
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 16:00
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.
İletişim Başkanlığı, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukların güvenliği ve milletin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü açıkladı.
