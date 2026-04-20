Pezeşkiyan ABD açıklamalarına sert yanıt verdi. İran Cumhurbaşkanı, Washington'a güvensizliğin sürdüğünü belirtirken dikkat çeken mesajlar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 20:21
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 20:25
Kaynak:
Haber Merkezi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’li yetkililerin son dönemde İran’a yönelik açıklamalarına yanıt vererek Washington yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ile ilişkilerde güven sorununun sürdüğünü vurgularken, açıklamaların diplomatik sürece etkisinin yakından izleneceği sinyalini verdi.
İran halkı zorbalığa boyun eğmez
Pezeşkiyan, ABD tarafının açıklamalarını yapıcı bulmadığını belirterek, İran’a yönelik söylemlerin çelişkili olduğunu ifade etti. Açıklamasında, “Onlar İran’ın teslim olmasını istiyor. İran halkı zorbalığa boyun eğmez” ifadelerine yer verdi.
ABD’ye güvensizlik vurgusu öne çıktı
İran’da ABD’ye yönelik tarihsel güvensizliğin sürdüğünü kaydeden Pezeşkiyan, karşılıklı taahhütlere bağlılığın diyalog için temel unsur olduğunu belirtti. ABD’li yetkililerin son açıklamalarının bu çerçevede değerlendirildiğinde tutarsızlık içerdiğini ifade etti.
Açıklamaların diplomatik sürece etkisi izlenecek
Pezeşkiyan’ın mesajları, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik yeni değerlendirmeleri gündeme getirdi.
