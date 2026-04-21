İletişim Başkanı Duran’dan CHP liderine eleştiri

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Açıklamanın detayları dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 20:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği ifadeleri eleştirdi. Duran, söz konusu açıklamaların “mesnetsiz iddialar” içerdiğini belirterek kamuoyuna değerlendirmede bulundu. Tartışmanın siyasi gündemde nasıl yankı bulacağı izleniyor.
Mesnetsiz iddialar vurgusu
Duran, açıklamasında Özgür Özel’in ifadelerinin siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerin “ağır bir iftira” olduğunu ifade etti. Açıklamada, kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıdığı öne sürülen yaklaşımın reddedildiği ve kınandığı bildirildi.
Utanç vesikası değerlendirmesi
İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “milletin iradesiyle seçildiğini” vurgulayarak, kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın “hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla dost olarak nitelendirilmesinin” eleştirildiği ve bunun “utanç vesikası” olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Filistin vurgusu öne çıktı
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze ve Filistin konusundaki tutumuna da değinerek, Türkiye’nin uluslararası platformlarda Filistin’in haklı mücadelesini savunduğunu belirtti. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine yönelik sert tepkilerin sürdüğü ifade edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar