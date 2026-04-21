Trump yine tehdit etti: İran'ın başka şansı yok

İran ile ABD arasındaki 15 günlük geçici ateşkeste sona yaklaşılırken tarafları ikinci kez müzakere masasına oturtmak için diplomasi girişimleri devam ediyor. ABD Başkanı Trump, 'Müzakerelerde çok güçlü bir pozisyondayız. Abluka, muazzam bir başarı oldu. Boğazı tamamen kontrol ediyoruz. Bence sonunda çok iyi bir anlaşmaya varacağız. Başka seçenekleri yok.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 15:56
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 15:57
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 53. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.
GALİBAF'TAN ABD'YE UYARI: TEHDİTLERİN GÖLGESİNDE YAPILACAK HERHANGİ BİR MÜZAKEREYİ KABUL ETMİYORUZ
İran cephesinden ABD ile yapılacak muhtemel yeni müzakerelere ilişkin açıklama geldi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirterek, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" dedi.
TRUMP: BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK
ABD Başkanı Trump, "Müzakerelerde çok güçlü bir pozisyondayız. Abluka, muazzam bir başarı oldu. Boğazı tamamen kontrol ediyoruz. Bence sonunda çok iyi bir anlaşmaya varacağız. Başka seçenekleri yok." dedi.
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 53. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.
