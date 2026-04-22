Trump: İran günde 500 milyon dolar kaybediyor
ABD Başkanı Trump, sosyal medya paylaşımında yine İran'ı hedef aldı. "İran günde 500 milyon dolar kaybediyor. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını istiyorlar" dedi.
Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasından kaynaklı ekonomik kayıp yaşadığına dikkati çekti.
İran'ın mali açıdan çöktüğünü iddia etti.
"Nakit sıkıntısı yaşıyorlar, günde 500 milyon dolar kaybediyorlar" dedi.
ABD Başkanı, "Ordu ve polis, maaşlarını alamadıklarından şikayet ediyor" ifadesini de kullandı.
