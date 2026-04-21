Bahçeli ve Özel arasında ara seçim polemiği

Ara seçim tartışmaları Türkiye siyasetinde yeniden gündemin üst sıralarına taşınırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Tartışmanın önümüzdeki günlerde siyasi partilerin pozisyonlarını daha net ortaya koyması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 18:30
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel’in ara seçim çağrısını eleştirdi. Bahçeli, söz konusu çağrıyı “vakitsiz seçim çağrısı” olarak nitelendirerek, “Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı basiretsiz muhalefetin ayak oyunlarıdır” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’den istifa vurgusu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ara seçim tartışmalarına ilişkin açıklamasında, seçim sandığının kurulabilmesi için gerekli milletvekili istifalarına dikkat çekti. Özel, “Ara seçim sandığı koymak için 50, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir” dedi.
Ara seçim tartışması gündemde
Siyasi partiler arasında karşılıklı açıklamalarla devam eden ara seçim tartışması, Meclis aritmetiği ve olası istifa senaryoları üzerinden şekilleniyor. Konunun önümüzdeki süreçte TBMM gündeminde ve siyasi söylemlerde yer almaya devam etmesi bekleniyor.
