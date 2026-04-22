SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Ağrı'da kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem ne gösteriyor?

Ağrı Patnos deprem verileri açıklandı. AFAD, 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının saat, derinlik ve merkez üssü bilgilerini paylaştı.

Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 18:39
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 18:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ağrı’nın Patnos ilçesinde tarihinde saat 17.17’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre depremin merkez üssü Patnos olarak belirlenirken, yerin 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Açıklanan teknik veriler, bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Depremin teknik verileri açıklandı

AFAD tarafından yayımlanan bilgilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Depremin derinliği 13.43 kilometre olarak raporlandı. Merkez üssünün Patnos ilçesi olduğu belirtilirken, veriler kurumun resmi sistemleri üzerinden paylaşıldı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver