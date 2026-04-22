Ağrı'da kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem ne gösteriyor?
Ağrı Patnos deprem verileri açıklandı. AFAD, 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının saat, derinlik ve merkez üssü bilgilerini paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 18:39
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 18:42
Ağrı’nın Patnos ilçesinde tarihinde saat 17.17’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre depremin merkez üssü Patnos olarak belirlenirken, yerin 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Açıklanan teknik veriler, bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmeye devam ettiğini ortaya koydu.
Depremin teknik verileri açıklandı
AFAD tarafından yayımlanan bilgilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Depremin derinliği 13.43 kilometre olarak raporlandı. Merkez üssünün Patnos ilçesi olduğu belirtilirken, veriler kurumun resmi sistemleri üzerinden paylaşıldı.
