Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara’da görüştü.
Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 19:52
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 19:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmî ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile NATO arasındaki iş birliği, bölgesel güvenlik gelişmeleri ve ittifakın güncel gündem maddeleri ele alındı.
Görüşmede, Türkiye ile NATO arasındaki askeri iş birliği, ortak operasyonlar ve savunma planlamaları üzerine değerlendirmeler yapıldı. İttifakın geleceğe yönelik stratejik hedefleri ile mevcut tehdit algıları çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
