Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar: 5 isim hakkında tahliye verildi
Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar: 5 isim hakkında tahliye verildi
CHP'li belediye başkanlarının da yargılandığı 16’sı tutuklu 200 sanığı bulunan Aziz İhsan Aktaş davasının üçüncü duruşma günü sona erdi. Davadan 5 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan ara değerlendirme ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti. Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.
Görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, tutukluluklara ilişkin ara kararını açıkladı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,
Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi
Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak
Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi
Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu devam edecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar: 5 isim hakkında tahliye verildi
CHP'li belediye başkanlarının da yargılandığı 16’sı tutuklu 200 sanığı bulunan Aziz İhsan Aktaş davasının üçüncü duruşma günü sona erdi. Davadan 5 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.
Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan ara değerlendirme ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti. Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.
Görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, tutukluluklara ilişkin ara kararını açıkladı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,
Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi
Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak
Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi
Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu devam edecek.
