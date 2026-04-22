Ömer Çelik’ten Özgür Özel sözlerine sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 21:02
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 21:09
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, Özel’in açıklamalarını “saygısızlık” ve “niteliksiz yaklaşım” olarak nitelendirirken, tartışmanın siyasi gündemdeki etkisinin sürmesi bekleniyor.
Ömer Çelik, yaptığı değerlendirmede Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte anmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Çelik, bu tür ifadelerin siyasi dil ve tartışma seviyesine zarar verdiğini ifade etti.
Özel’in sözlerine yönelik değerlendirme
Çelik, Özel’in açıklamalarının siyasetin nasıl yapılmaması gerektiğine örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin konusundaki tutumuna dikkat çeken Çelik, bu yaklaşımın uluslararası alanda da bilindiğini vurguladı.
Özgür Özel’in daha önceki açıklamalarına da değinen Çelik, Filistin meselesine ilişkin ifadeler üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Açıklamalarda, Özel’in söylemlerinin siyasi tutarlılık açısından sorunlu olduğu görüşü paylaşıldı.
AB ve von der Leyen açıklamalarına da tepki
Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Balkanlar ve Türkiye’ye ilişkin ifadelerine de değindi. Çelik, söz konusu açıklamaların Avrupa Birliği’nin genişleme vizyonu ve entegrasyon anlayışıyla çeliştiğini belirtti.
Çelik, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke konumuna rağmen “rakip” olarak gösterilmesinin siyasi ve zihinsel bir çelişki olduğunu ifade etti. Açıklamada, Türkiye’nin Balkanlar’da barış ve istikrar odaklı bir yaklaşım benimsediği vurgulandı.
AB içinde görüş ayrılıkları vurgusu
Avrupa Birliği ülkeleri arasında dış politika başlıklarında birlik olmadığına işaret eden Çelik, Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze konusundaki farklı yaklaşımlara dikkat çekti. Almanya ve İspanya’nın İsrail politikalarındaki ayrışması örnek olarak gösterildi.
Çelik, Avrupa Birliği’nin ekonomik gücüne rağmen siyasi etkisinin sınırlı kaldığını belirterek, mevcut yaklaşımın bölgesel sorunlara çözüm üretme kapasitesini zayıflattığını ifade etti.
Türkiye’nin dış politika vurgusu
Türkiye’nin Balkanlar, Akdeniz ve Karadeniz’de aktif bir rol üstlendiğini belirten Çelik, ülkenin çok boyutlu dış politika yaklaşımını sürdürdüğünü kaydetti. Avrupa Birliği ile ilişkilerde ise mevcut yapının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Açıklamalarda, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde diyalog ve değerler temelinde yaklaşımını koruyacağı ifade edildi.
