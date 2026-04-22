Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşerse büyüme katlanır
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede ‘duralım' yaklaşımının sıkça dile getirildiğine dikkat çekerek 'Bu çok miyopik bir yaklaşımdır. Kalıcı ve yüksek büyümenin yolu düşük enflasyon sürecinden geçer. Enflasyon düşerse büyüme katlanır.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 13:24
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 13:24
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadeledeki disiplinin meyvelerinin yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplanacağını açıkladı.
Günübirlik çözümler yerine ekonominin temellerini sağlamlaştıran adımların atıldığını belirten Şimşek, düşük enflasyon sürecinin ardından Türkiye'nin yatırım ve üretim gücünün katlanarak artacağını müjdeledi.
Şimşek, "Enflasyonla mücadelede "duralım" yaklaşımı sıkça dile getiriliyor. Bu çok miyopik bir yaklaşımdır. Kalıcı ve yüksek büyümenin yolu düşük enflasyon sürecinden geçer. Enflasyon düşerse büyüme katlanır." ifadelerini kullandı.
