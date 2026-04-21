İran krizi derinleşirken Trump’tan yeni açıklama geldi. Ateşkesin geleceği ve müzakere süreci belirsizliğini korurken tarafların mesajları dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 18:23
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 18:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ile İran arasında ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, taraflardan gelen açıklamalar gerilimi yeniden artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, CNBC’ye verdiği röportajda İran’a karşı güçlü pozisyonda olduklarını belirtirken, İran yönetimi ise tehdit altında müzakereyi reddetti. Önümüzdeki günlerde diplomatik temasların yönü piyasalarda ve enerji hattında yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
Trump’tan ateşkes ve askeri seçenek mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi uzatmak istemediğini belirterek, “İran ile iyi bir anlaşma yapacağız, ablukamız başarılı oldu” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca askeri seçeneğin masada olduğunu vurgulayarak “Bombalama başlangıç için en uygun strateji” dedi .
Trump, ABD’nin ateşkes sürecinde askeri kapasitesini güçlendirdiğini belirterek Hürmüz Boğazı’nda kontrolün kendilerinde olduğunu ifade etti. İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini dile getiren Trump, Washington’un müzakere masasında güçlü olduğunu savundu.
İran’dan müzakereye ret mesajı
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin tehdit ve abluka politikaları sürdüğü sürece müzakere masasına oturmayacaklarını açıkladı. İran devlet medyasına göre Pakistan’da planlanan görüşmelere Tahran’dan herhangi bir heyet gönderilmedi.
İranlı yetkililer, ABD’nin ateşkesi ihlal ettiğini ve diplomatik süreci sekteye uğrattığını belirtirken, olası yeni bir saldırıya daha güçlü karşılık verileceğini bildirdi.
Pakistan’dan arabuluculuk girişimi
Pakistan yönetimi taraflara ateşkesi uzatma çağrısı yaparken, İran’ın İslamabad’daki görüşmelere katılımına ilişkin resmi yanıtın henüz verilmediğini açıkladı. İslamabad yönetimi ikinci tur müzakereler için diplomatik temaslarını sürdürdüğünü duyurdu.
ABD tarafı ise anlaşmanın Pakistan’da imzalanabileceğini öne sürerken, İran basını bu yönde alınmış bir karar bulunmadığını aktardı.
Abluka ve deniz hattında gelişmeler
ABD Savunma Bakanlığı, yaptırımlar kapsamında bir İran tankerine el konulduğunu açıklarken, İran tarafı ise başka bir tankerin donanma eşliğinde güvenli şekilde karasularına ulaştığını bildirdi. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi hattında yaşanan gelişmeler enerji arz güvenliği açısından izleniyor.
Saha verileri ve kayıplar açıklandı
Pentagon verilerine göre 2026 yılında başlayan çatışmalarda 415 ABD askeri yaralanırken 13 asker hayatını kaybetti. Rusya ise İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nden 600’den fazla personelini tahliye ettiğini duyurdu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
