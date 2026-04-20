MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi yeni atama yapıldı
MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi ve yeni atama yapıldı. Parti tüzüğü kapsamında alınan karar sonrası il başkanlığı görevine yeni isim getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 19:29
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 19:32
Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğünde yer alan maddeler kapsamında feshedildi. Karar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından kamuoyuna duyurulurken, il başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atandı. Alınan kararın ardından yeni yönetim sürecinin nasıl şekilleneceği izlenecek başlıklar arasında yer aldı.
Fesih kararı tüzük maddelerine dayandırıldı
Semih Yalçın, yaptığı açıklamada Bolu İl Teşkilatı’nın parti tüzüğünün 52 ve 54. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, 34. madde uyarınca feshedildiğini bildirdi. Açıklamada, kararın mevcut tüzük hükümleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.
Yeni il başkanı görevlendirildi
Fesih kararının ardından, aynı maddelerin verdiği yetki kapsamında Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atandı. Yalçın, atamaya ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.
Resmî açıklama kamuoyu ile paylaşıldı
Yalçın açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atanmıştır” ifadelerine yer verdi.
Sürecin etkileri izlenecek
Alınan karar sonrası Bolu’daki parti yapılanmasının yeni dönemde nasıl şekilleneceği ve teşkilatın yeniden yapılanma süreci önümüzdeki dönemde takip edilecek.
