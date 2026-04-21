Dışişleri Yunanistan’ın haritasına tepki gösterdi. Ege ve Doğu Akdeniz’de yayımlanan balıkçılık haritalarının hukuki durumu tartışma yarattı.
Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 18:33
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 18:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’de yayımladığı balıkçılık yasaklarına ilişkin haritalara tepki gösterdi. Bakanlık, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan haritalarda Türkiye’nin deniz yetki alanlarının ihlal edildiğini belirterek söz konusu düzenlemelerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Açıklama, iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme taşınabileceğine işaret etti.
Yapılan açıklamada, Yunanistan’ın yetki sahibi olmadığı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler ilan ettiği ve bu kapsamda çeşitli haritalar yayımladığı tespitine yer verildi. Bakanlık, söz konusu haritaların uluslararası hukukla bağdaşmadığını vurguladı.
Hayali sınırların geçerliliği yok
Bakanlık açıklamasında, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan deniz sınırlarının çizildiği ifade edilerek, bu tür haritaların geçerliliğinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden bu girişimlerin kabul edilmediği kaydedildi.
Uluslararası sularda kısıtlamalar reddedildi
Yunanistan’ın 6 deniz mili karasularının ötesinde kalan alanlarda balıkçılık faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarının Türkiye açısından “yok hükmünde” olduğu ifade edildi. Açıklamada, uluslararası sularda getirilen tek taraflı düzenlemelerin hukuki dayanağının bulunmadığı belirtildi.
Türk balıkçıların faaliyetlerine vurgu
Türkiye’nin, balıkçıların uluslararası hukuk ve tarihi haklara dayalı faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi. Bu kapsamda, tek taraflı ve hukuka aykırı tasarrufların kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Atina bildirgesi hatırlatıldı
Açıklamada ayrıca, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi’ne atıf yapılarak, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımın sürdüğü ifade edildi.
