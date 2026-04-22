ABD donanmasına Türk imzası: Dev işbirliği için görüşmeler sürüyor
ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen Sea-Air-Space Expo Fuarı’nda Türk firması Intel Marine’in projeleri ilgi gördü. Firma, ABD gemi inşa programı kapsamında buz kıran gemi projesi için görüşmeler yürütüyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 13:22
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 13:24
ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen Sea-Air-Space Fuarı, savunma ve denizcilik teknolojilerinin sergilendiği önemli organizasyonlardan biri olarak kapılarını açtı.
Fuarda gemi inşa sanayi, askeri teknolojiler ve olası uluslararası iş birlikleri öne çıkarken, Türkiye’den katılan Intel Marine yoğun ilgi gördü. Türk girişimci Pierce Vanlı tarafından kurulan firma, fuardaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği askeri ataşeliği başta olmak üzere birçok yetkili de standı ziyaret ederek bilgi aldı.
“Türk gemi inşa sanayisini ABD’ye tanıtıyoruz”
Intel Marine kurucusu Pierce Vanlı, fuardaki temel hedeflerinin Türk gemi inşa sanayisini ABD’ye tanıtmak olduğunu belirterek, “Kapasitesini, gücünü, teknolojisini burada bütün ABD gemi endüstrisine tanıtmak istiyoruz” dedi.
Vanlı, Türkiye’nin gemi inşa alanında güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, ABD ile çeşitli projeler üzerine görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.
18 buz kıran gemi hedefi
ABD ile yürütülen temaslara değinen Vanlı, 18 adet hafif ve orta sınıf buz kıran gemi projesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Vanlı, bu kapsamda daha önce de temasların olduğunu söyledi.
Üretim ve kapasite vurgusu
Vanlı, Türkiye’nin gemi inşa gücüne dikkat çekerek, farklı gemi tiplerinin tasarım ve üretiminde güçlü bir kapasiteye sahip olduklarını ifade etti. ABD tersanelerinin iş gücü yapısına da değinen Vanlı, ilk aşamada üretimin Türkiye’de yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Türkiye’den stratejik değerlendirme
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir ise Türkiye’nin 85 tersanesiyle küresel pazarda güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirtti.
Özdemir, ABD’nin son dönemde gemi inşa alanında yeni stratejik hamleler geliştirdiğini ve Türkiye’nin bu süreçte önemli bir iş birliği ortağı olabileceğini söyledi.
ABD’nin korumacı politikalarında değişim sinyalleri verildiğini belirten Özdemir, yeni iş birliği modellerinin gündemde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sahil güvenlik projeleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda teklif süreçlerine katıldığı da aktarıldı.
Yeni iş birliği modelleri gündemde
Yetkililer, ABD ile Türkiye arasında gemi inşa sanayi alanında yeni stratejik iş birliklerinin gelişebileceğini ve temasların devam ettiğini belirtti.
