Siyonist kuklası Pehlevi'ye Berlin'de soğuk duş!
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.
Pehlevi, başkent Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.
Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.
Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.
İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.
