DMM tebligatsız yıkım iddialarını yalanladı

DMM tebligatsız yıkım iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Elazığ Maden’deki rezerv yapı alanına dair süreçte hangi detaylar öne çıkıyor?
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 23:11
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 23:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı medya organlarında yer alan “Elazığ’ın Maden ilçesinde bir vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Resmî açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı; süreçteki uygulamaların nasıl ilerlediği kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
Rezerv yapı alanı kapsamında konut planlaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Maden ilçesinde ilan edilen rezerv yapı alanında, vatandaşların güvenli konutlara erişimini sağlamak amacıyla 255 konutluk bir proje planlandığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu çalışmaların mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.
Hak sahipliği bulunmadığı tespit edildi
DMM’nin açıklamasına göre, iddialarda yer alan kişinin ilgili taşınmaz üzerinde herhangi bir hak sahipliğinin bulunmadığı tespit edildi. Yapının tapu kaydının başka vatandaşlara ait olduğu, söz konusu kişinin ise hukuki dayanağı olmaksızın yapıda ikamet ettiği belirtildi.
Barınma imkânı sağlandığı bildirildi
Yetkili kurumlar tarafından yapılan değerlendirmede, ilgili kişinin mağduriyet yaşamaması adına Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinasyonunda barınma imkânı sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, kamuoyunun yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri dikkate almasının önemine vurgu yapıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
DMM tebligatsız yıkım iddialarını yalanladı
Çok Okunanlar